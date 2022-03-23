«المرأة في المأثورات الشعبية» على مسرح أوبرا دمنهور الإثنين المقبل

‏تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، صالون ثقافي بعنوان «المرأة في المأثورات الشعبية»، وذلك في السابعة مساء يوم الاثنين 28 مارس الجاري على مسرح أوبرا دمنهور، من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي، مدير عام النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية.

ويشارك في صالون الأوبرا كل من الدكتور محمد السنوسي، كاتب وباحث في المأثورات الشعبية، والدكتورة شيماء حلمي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة دمنهور، والمهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، وتدير اللقاء الدكتورة هبة الأصولي.

فقرات فنية متنوعة

كما تشارك في الصالون الفنانة آية البحيري والطفلة هند أنور بفقرة فنية غنائية، حيث تقدمان باقة من أجمل الأغاني منها «سألوني الناس» لفيروز، و«أنا مالي» لوردة، و«ست الحبايب» التي غنتها فايزة أحمد، هذا بجانب مشاركة الشاعرة هاجر عمر.

ويدور الصالون حول صورة المرأة في المأثورات الشعبية المتمثلة في بعض الأمثلة والأقوال التي نقلت بالتواتر الشفهي، بجانب بعض الحكايات والقصص والأغاني والمواويل التي تناولت المرأة، كما يتطرق الصالون إلى بعض النواحي الاجتماعية التي نتجت عن هذه المأثورات والتأثير التبادلي بينها وبين أسلوب حياة المرأة المعاصرة.

احتفالات بعيد الأم

وتستعد أوبرا دمنهور خلال الأيام المقبلة، لتجهيز عدة احتفالات للمرأة، في إطار الاحتفالات بعيد الأم، وذلك تقديرا لدورها الفعال في التضحية لتربية أبنائها وإعداد جيل قادر على إحداث التغيرات الفعالة من خلال دورهم في مراكز عملهم المختلفة.