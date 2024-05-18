«القومي للمرأة» يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

شارك المجلس القومي للمرأة، في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

«القومي للمرأة» يحتفي بعظيمات المسرح المصري

وأعربت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة الثانية للمهرجان والاحتفاء بعظيمات المسرح المصري، من داخل دار الأوبرا، التي تعد أكبر صرح ثقافي في الوطن العربي وأفريقيا.

وأكدت أن دعم المجلس ورعايته للمهرجان منذ انطلاقه يأتي باعتباره منصة دولية مهمة تناقش قضايا المرأة في المسرح، وتجمع صانعات وصناع مسرح المرأة من مختلف دول العالم، مؤكدة أن المجلس سيواصل دعمه ورعايته للمهرجان وأهدافه التي تسعى لتمكين المرأة.

معرض «المصرية» في فعاليات المهرجان

ووجهت الدكتورة رانيا يحيى، الشكر والتقدير إلى جميع القائمات على المهرجان من سيدات مخرجات وكاتبات وصانعات مسرح على جهودهن الحثيثة لخروج المهرجان بهذه الصورة المشرفة.

وعلى هامش فعاليات المهرجان، أقام المجلس معرض «المصرية» الذي يتضمن عرض منتجات لسيدات دربهن المجلس، وقد لاقى المعرض إقبالا كبيرا من ضيوف المهرجان، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها.

وتعد المنتجات المعروضة هي نتاج التدريبات التي نظمها المجلس للسيدات ضمن «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ومشروع «معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية»، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.