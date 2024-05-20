آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج محمد العدل بعد إصابته بجلطة في القلب

تعرض المخرج محمد جمال العدل، لوعكة صحية مفأجاة، خلال الأيام القليلة الماضية، أدت إلي إصابته بجلطة في القلب، واحتجازه في أحدي المستشفيات في منطقة القاهرة.

تطورات الحالة الصحية لمحمد جمال العدل

ومن جانبه كشف المنتج جمال العدل، تطورات الحالة الصحية لنجله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه محمد جمال العدل تحسنت حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن الأطباء قرروا بقائه في المستشفي لمدة 3 أيام حتى يتأكدوا من شفاؤه الكامل.

وأضاف أن ابنه أجرى عملية قسطرة علي القلب وتركيب دعامات، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

أخر أعمال المخرج محمد جمال العدل بالسينما

وفي سياق أخر، كانت آخر أعمال المخرج محمد جمال العدل في السينما، فيلم ع الزيرو، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة الملقب بـ«دراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، منذر مهران، محمد لطفي، إسلام إبراهيم، خالد الصاوي.