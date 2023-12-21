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جمال العدل: كريم عبد العزيز أفضل من أحمد حلمي ومحمد رمضان في السينما

كتب:

منتصر سليمان
11:46 م | الخميس 21 ديسمبر 2023
جمال العدل

جمال العدل

قال المنتج الكبير جمال العدل، إنه يرى أن كريم عبد العزيز، أفضل من أحمد حلمي، ومحمد رمضان، على مستوى الجماهيرية، والسينما، ولكن محمد رمضان أفضل على مستوى الدراما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»: «بتقييم السينما والجماهير، كريم عبد العزيز يسبق أحمد حلمي ومحمد رمضان».

جمال العدل: «لو عندنا جائزة للإخراج هديها لابني محمد»

وواصل: «لو عندنا جائزة للإخراج هديها لابني محمد العدل.. والشغلانة عرض وطلب.. مفيش نجم بياخد فلوس إلا لو هو يستحق».

وتابع: «عادل إمام ياخد اللي هو عاوزة.. اللي بيمضي مع عادل إمام هو اللي كسبان.. نجاح جعفر العمدة فوق الوصف.. وتوقعت ردود الفعل على فاتن أمل حربي، وعلاقتي بـ«يسرا» تجاوزت حدود البيزنس والشغل.. عشرة طويلة وعمر علاقتنا أكثر من 30 سنة».

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بقلم منتصر سليمان