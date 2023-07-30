وصول جمال ومدحت العدل العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو».. بطولة محمد رمضان

شهد العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»، المقام بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، حضور الفنان إسلام إبراهيم، والمؤلف مدحت العدل، والمنتج جمال العدل.

ومن المقرر أن يحضر بعد قليل أبطال فيلم «ع الزيرو»؛ محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، والطفل منذر مهران، والمخرج محمد العدل.

محمد رمضان يروج لفيلم «ع الزيرو»

وكان محمد رمضان، روج للعرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»، ليعلن عن مشاهدته لفيلم «ع الزيرو» مع جمهوره في السينمات اليوم الأحد، الموافق 30 يوليو، قائلا: «الليلة وسط العيلة في مول مصر، العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».

يذكر أن مدحت العدل، حقق نجاحا كبيرا بدراما رمضان المنقضي، بتأليفه مسلسل «عملة نادرة» التي قامت ببطولته نيللي كريم، وجمال سليمان، وكمال أبو رية وغيرهم.