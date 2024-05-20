باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية

قال رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تقوم بدور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد فكرة ضرورة الحل الجذري للأزمة الفلسطينية حتى من قبل 7 أكتوبر الماضي، إذ اتخذت العديد من الإجراءات من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية، للتأكيد على حقهم في حكم الدولة الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

إسرائيل تحاول القضاء على فكرة حل الدولتين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل تحاول القضاء على فكرة حل الدولتين، من خلال عملية الاستيطان الممنهجة في الضفة الغربية، وكذلك عملية الاقتحام غير المنظم والمحسوب في غزة، وآخرها الاقتحامات في مدينة رفح الفلسطينية، موضحة أن كل هذه الأمور أدت إلى مزيد من الأزمات الإنسانية التي نشهدها اليوم.

جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي

وأشارت إلى أن مصر وقفت بالمرصاد للعديد من الأزمات الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في الكثير من المنصات الدولية، والتي بدأت بمؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر الماضي، فضلا عن دعوة المجتمع الدولي للوقوف أمام الممارسات الإسرائيلية المرتكبة في حق الفلسطينيين.