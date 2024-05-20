المدير الإقليمي لـ«أوبر مصر» أمام «النواب» اليوم

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا بشأن حسم ملف الأمان والحماية بوسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي، ومناقشة حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر، وممثلي وزارة النقل والشركات الأخرى العاملة بالنقل الذكي في مصر.

التطوير التكنولوجي

وقال رئيس اللجنة في تصريح لـ«الوطن» إن عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن منظومة النقل الذكي، آخرها ما تقدم به النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائبة عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التي تقدمت قبل أيام بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة جرائم تطبيقات النقل الذكي في مصر في الآونة الأخيرة.

قانون تنظيم خدمات النقل الذكي

واقترح النواب في طلبات الإحاطة استخدام كاميرات مراقبة بالسيارات، وإعادة النظر تجاه قانون تنظيم خدمات النقل الذكي رقم 87 لسنة 2018، والذي لا يتضمن أي شروط لتشغيل السائقين التابعين لهذه الشركات وتعديل القانون باضافة شروط وضوابط جديدة، وإنشاء جهاز تنظيمي يقوم بالمتابعة والرقابة على أعمال شركات النقل الذكي على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وربطها بوزارة الداخلية، وأجهزة تتبع GBS.