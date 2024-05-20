باحث سياسي: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل مؤثر للغاية

قال محمد عبدالرازق، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، إن الداخل الإسرائيلي لم يتوقع انضمام مصر لجنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، إذ كان المأمول لدى إسرائيل أن تستمر مصر في نمط العلاقات القائم مع تجنب التصعيد معها.

الممارسات الإسرائيلية في غزة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أضاف أن الممارسات الإسرائيلية في غزة، وصولا إلى اقتحام وشن عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مع السيطرة على المعبر من الجانب الإسرائيلي تعد أمرا شديد الخطورة، ويتطلب من مصر الرد بتصعيد ضد إسرائيل.

انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا

وأكد أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مؤثر للغاية، ويشكل ضغوطا كبيرة على إسرائيل، لما تمتلكه مصر من تأثير في المنطقة، وتحديدا بالقضية الفلسطينية، ولما لديها من أدلة وبراهين من الممكن أن تعظم من موقف هذه الدعوى، وتثبت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.