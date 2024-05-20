مهرجان المسرح المصري يفتح باب المشاركة في مسابقة العروض.. اعرف موعد للتقديم
آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 1 يوليو 2024
كتب:
إلهام الكردوسي
01:09 م | الإثنين 20 مايو 2024
محمد رياض
أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن فتح باب المشاركة في دورته السابعة عشرة لعام 2024 (دورة سميحة أيوب)، وذلك ابتداءً من اليوم 20 مايو 2024 وحتى 1 يوليو 2024.
ويهدف المهرجان إلى تشجيع الإبداع المسرحي واكتشاف المواهب الجديدة، وعرض أفضل العروض المسرحية المصرية على الجمهور، وتتضمن شروط المشاركة في مسابقة العروض المسرحية ما يلي:
شروط المشاركة في مسابقة العروض المسرحية
• أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل.
• أن تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض.
• أن تقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان.
• لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول.
• لا تزيد مدة العرض عن ساعتين ولا تقل عن نصف ساعة.
• يجب إرفاق بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، ورابط العرض بالاستمارة الإلكترونية.
• يجب إرفاق سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.
• يجب الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض.
• يجب تحضير بانفلت مدون بداخله اسم الممثل والشخصية التي يؤديها في المسرحية مع الصورة.
• يجب أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالح هندسياً (صوت وصورة).
للتقديم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان القومي للمسرح المصري أو مراجعة إدارة المهرجان، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2024.