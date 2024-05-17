مهرجان المسرح المصري يطلق مسابقة التأليف المسرحي لدورته الـ17

أعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، إطلاق مسابقة التأليف المسرحي باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، على أن يفتح باب التقديم في المسابقة اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 5 يونيو.

تفاصيل مسابقة التأليف المسرحي فى مهرجان المسرح المصري

وتأتي تفاصيل مسابقة التأليف المسرحي باسم الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، برئاسة الفنان محمد رياض، لأهمية وإعلاء قيمة الكتابة للمسرح، فالراحل علاء عبدالعزيز هو مؤلف مسرحي، وعمل أستاذا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وحصل على الدكتوراه في الدراما من بالمملكة المتحدة، وشغل منصب رئيس تحرير سلسلة «نصوص مسرحية» والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، وكان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة «ابدا حلمك»، وقدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح المصري، وله العديد من الأعمال المسرحية التي تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ومن أبرز أعماله المسرحية «الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج».

تفاصيل الدورة الـ 17 من مهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.