«فلسطين في المسرح المصري».. ملف خاص في العدد الجديد من جريدة «مسرحنا»

أصدرَت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة «مسرحنا»، تسلط فيه الضوء على مهرجان إيزيس ورئيسته الشرفية إلهام شاهين في ضيافة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ تكتب همت مصطفى عن جديد هيئة الكتاب «المدسوس.. ومسرحيات أخرى» لـ يس الضوي، وتكريم اسم الفنان القدير أشرف عبدالغفور بالمسرح القومي.

عروض مسرح الثقافة الجماهيرية

كما يتضمن العدد الإشارة إلى عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي من خلال لقاء مع فريق عرض «مشعلو الحرائق» لفرقة كفر شكر، ولقاء مع فريق عرض «رصد خان» لفرقة دسوق المسرحية.

وأعدت الجريدة ملفا خاصا بعنوان «القضية الفلسطينية بوصلة العرب.. فلسطين في المسرح المصري».. «من نحن ومن العدو ؟» إعداد أحمد زيدان، ويشمل الملف المسرح بين مصر وفلسطين على مائدة حوار المجلس الأعلى للثقافة والتي نظمتها لجنة المسرح.

وجاء في الملف، مناقشة رسالة ماجستير للباحثة دينا كمال بعنوان «الصراع العربي الإسرائيلي في المسرح المصري في الفترة من 1948 – 1979»، وفي قسم الحوارات والتحقيقات حاورت آية سيد الفنان القدير غنام غنام حول عرض «بأم عيني» الذي استضافه المجلس الأعلى للثقافة ولجنة المسرح بساحة الهناجر

وفي قسم رؤى يكتب محمود كحيلة مكفوفي الزقازيق بحري يشخصون «الثعلب والحنطة» لنصار عبدالله، وفي قسم نوافذ يكتب عبدالرحمن بن زيدان «المسرح بين العرض والتلقي.. في تجربتي القرائية»، ويكتب عيد عبدالحليم المسرح الجماعي ونهاية عصر النجم، ويترجم أحمد عبدالفتاح الجزء الثاني من كتاب «المكان المسرحي.. الموجه» تأليف ليزا ماري بوللر.

تاريخ مسرح نجيب الريحاني

كما يرصد العدد الجديد الجزء الثالث والأربعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان «الجنيه المصري في بنك الريحاني الأهلي!».