«الرعاية الصحية»: لدينا منشآت معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.. الإنجازات والدروس المستفادة.

وأفاد التقرير: «تحت عنوان (المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل .. إنجازات تحققت ودروس مستفادة)، أقامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مؤتمرا للحديث عن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل والخطوات التي اتخذتها المنظومة الوطنية لتحقيق تحول في شكل تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في الجمهورية الجديدة».

المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

وأضاف: «المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل شملت 6 محافظات بأكثر من 5 ملايين مواطنين أصبح لهم الحق في تلقي الرعاية الصحية في أكثر من 300 منشأة تابعة لنظام التأمين الصحي الشامل».

وتابع: «وجاءت منظومة التأمين الصحي نتيجة سنوات من العمل لمختلف أجهزة الدولة في إطار متابعة مستمرة بهدف إنجاح تجربة حلم بها آلاف المتخصصين وانتظرها ملايين المواطنين».

منشآت صحية معتمدة وتطبق معايير الجودة

وأكد الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية: «رغم أن الهيئة ملتزمة بالمرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، إلا أنّ لدينا منشآت صحية معتمدة وتطبق معايير الجودة في 18 محافظة، وبالتالي، فإننا نستبق بخطوات ونطمئن كل جموع الشعب المصري أن هذا النظام أتى ليستقر ويستمر، وبحلول عام 2030 إن شاء الله يكون كل مواطن مصري على أرض مصر يتمتع بمنظومة صحية ذات خدمات صحية شاملة وبجودة عالية واستدامة».