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رئيس «التأمين الصحي»: منشآت الهيئة قديمة وتحتاج إلى هيكلة

كتب:

ولاء نعمه الله
02:14 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن إجمالي المخصص لمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، هو 42.5 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة 18.4%.

اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2024/2025.

وأكد الدكتور محمد ضاحي أن منشآت التأمين الصحي كلها قديمة وتحتاج إلى التطوير، وهو ما يتطلب دعم الخطة الاستثمارية.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي فيما يخص ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.