ملفات سرية.. ظهور أجسام مجهولة أكثر خطرا من الكائنات الفضائية

مع البحث المستمر لعلماء الفضاء عن إجابات حول عالم الكائنات الفضائية والتفتيش عن خباياها، كشفت ملفات سرية مؤخرا، وجود أشياء وصفت بأنها «أكثر إثارة للقلق»، بعد التعمق في ملفات البنتاجون، التي من المفترض أن تثبت وجود كائنات فضائية.

تعمق شون كيركباتريك، رئيس مكتب أبحاث الظواهر الجوية المجهولة السابق، الذي كان يعمل لدى الحكومة الأمريكية، في ملفات الأرشيف الحكومية للحصول على معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة، بحسب مجلة «Scientific American»، التي نقلت عنه تصريحات أكد خلالها أن ما وجده مثير للقلق، خاصة بعد أن ادعى مؤخرًا مسؤول سابق آخر، أن أمريكا لديها إمكانية الوصول إلى المركبات الفضائية «غير بشرية».

الأجسام الطائرة أخطر من الكائنات الفضائية

بحسب «كيركباتريك»، فإن الملفات السرية التي بحث عنها هي أكثر إثارة للقلق من أي احتمال لوجود كائنات فضائية، يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، بما في ذلك تلك التي يراها الطيارون العسكريون، في إثارة إعجاب الناس في جميع أنحاء العالم.

قال كيركباتريك، إنه عثر على بحث في مهمة وصفها بـ«التاريخية» في كل ما فعلته حكومة أمريكا، بشأن هذا الموضوع منذ عام 1945، وقد طُلب منه الوصول إلى حقيقة الأمر، وما إذا كان هناك أي نوع من البرامج الخفية التي وضعتها الحكومة، والتي منعت الكونجرس من كشف الحقيقة حول الأجسام الطائرة المجهولة أم لا: «نحتاج إلى التحقيق في الأمر وتوثيقه، لكنه بالتأكيد يبتعد عن المهمة الأكثر بروزًا وإثارة للقلق».

العثور على أجسام غامضة في الفضاء

ويأتي ذلك وسط ادعاءات مستمرة من الحكومة الأمريكية، بالعثور على بقايا جسم غامض تحطم في ولاية أريزونا في الخمسينيات من القرن الماضي، بحسب صحيفة «ديلي ستار».

وبحسب التقرير، فإن 3 من قدامى المحاربين العسكريين الذين أدلوا بشهاداتهم في جلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس حول الأجسام الطائرة المجهولة في الصيف الماضي، كان من بينهم ضابط سابق في مخابرات القوات الجوية، قال إن الحكومة الأمريكية قامت بتشغيل برنامج سري يتعلق بالسفن المستردة لعقود من الزمن، ومنذ ذلك الحين طالب الكونجرس بإجابات على هذه الأشياء، التي تبدو أنها أكثر خطورة وتثير القلق أكثر من الكائنات الفضائية.