«القاهرة الإخبارية»: مظاهرات في تل أبيب تطالب بصفقة تبادل الأسرى فورا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات من تظاهرة للمركبات في شارع أيلون بتل أبيب، تطالب بصفقة تبادل الأسرى فورا.

وأشارت القناة إلى أن المظاهرات لم تهدأ منذ اليوم الأول، مع بدء الحديث عن هدنة أو اتفاق قد يرجع من خلاله المحتجزون في قطاع غزة إلى بيوتهم في إسرائيل.

وانضمت لها تظاهرات أخرى بعد البدء في عملية شمال قطاع غزة وجباليا من أهالي الجنود الإسرائيليين، الذين يطالبون بوقف هذه العمليات.