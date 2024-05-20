مصر تحقق المركز الثاني في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج بتركيا

حقق منتخب مصر للكيك بوكسينج المركز الثاني في بطولة البحر المتوسط، التي أقيمت بتركيا في الفترة من 15- 19 من مايو الجاري.

وأكد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن مصر فازت بـ8 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و14 برونزية، وسط مشاركة دولية ضمت أكثر من 5 آلاف لاعب ولاعبة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يضم نخبة مميزة من اللاعبين، حققوا العديد من الميداليات، من بينهم اللاعبة أميرة أحمد أحمد السيد القصير، التي حصلت على المركز الأول، بينما المركز الثاني في بطولة البحر الأبيض المتوسط حصل عليه الكابتن صالح صابر أمين مصطفى، وحصد البطل عبد الرحمن خليل محمود السيد، المركز الثالث في بطولة البحر الأبيض المتوسط، والمركز الخامس في بطولة العالم.

كما حصل كلا من خالد محمد أحمد حشاد، وصلاح وجيه صلاح الغباشي، ومحمد مصطفى مصطفى فودة، على المركز التاسع في بطولة العالم، علما بأن بطولة العالم وبطولة البحر المتوسط أقيمتا في نفس الفترة من يوم 15 : 19 مايو الجاري.