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مطار القاهرة يستقبل بطل العالم في «الكيك بوكسينج» محمد أبو ستيت

كتب:

أيمن حمزة
07:34 م | السبت 18 مارس 2023
مطار القاهرة يستقبل البطل المصري

مطار القاهرة يستقبل البطل المصري

وسط أجواء احتفالية كبيرة، استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج بعد فوزه باللقب في بطولة K1 والمقامة في دبي الإمارات للمحترفين التابع لمنظمة centurion FC الإيطالية.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريقا من العلاقات العامة والإعلام لاستقبال البطل بالورود والشيكولاتة وإنهاء إجراءات وصوله.

البطل المصري يشكر الطيران المدني 

وتقدم البطل العالمي محمد أبو ستيت بالشكر لقطاع الطيران المدني على حسن الاستقبال والضيافة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.