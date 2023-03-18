مطار القاهرة يستقبل بطل العالم في «الكيك بوكسينج» محمد أبو ستيت

وسط أجواء احتفالية كبيرة، استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، العقيد الدكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت، بطل العالم في الكيك بوكسينج بعد فوزه باللقب في بطولة K1 والمقامة في دبي الإمارات للمحترفين التابع لمنظمة centurion FC الإيطالية.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريقا من العلاقات العامة والإعلام لاستقبال البطل بالورود والشيكولاتة وإنهاء إجراءات وصوله.

البطل المصري يشكر الطيران المدني

وتقدم البطل العالمي محمد أبو ستيت بالشكر لقطاع الطيران المدني على حسن الاستقبال والضيافة.