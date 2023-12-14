رئيس «اتحاد الكيك بوكسينج»: تصدر مصر لبطولة العالم في «الكوراش» انتصار مشرف

تحدث محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تفاصيل حصول مصر على 3 ميداليات في بطولة العالم للكوراش، التي أقيمت في أوزبكستان، إذ فاز اللاعب باسل علاء الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية، كما فازت اللاعبة ندى محمد بالميدالية الفضية والمركز الثاني، أما ندى أشرف فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقال «صبيح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إنَّ رياضة «الكوراش» انضمت للاتحاد المصري منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تنظيم بطولة أفريقيا، ومن ثم تأهيل 7 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم لـ«الكوارش» للمحترفين.

وأضاف أنَّ اللاعبين استطاعوا إثبات انفسهم على الرغم من كونها لعبة جديدة، كما أنَّهم بذلوا مجهودات كبيرة للغاية من أجل الوصول لتلك اللحظة وتحقيق هذا النجاح الكبير، متمنيًا تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بأداء اللاعبين، قائلًا «إنَّهم لعبوا مباريات كانت صعبة للغاية فاقت كل توقعاتنا ومع ذلك حققوا انتصارًا رائعًا ومُشرفًا لمصر».