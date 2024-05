فيلم «Kingdom of the Planet of the Apes» يحقق ربع مليون دولار خلال 10 أيام

ارتفعت إيرادات فيلم Kingdom of the Planet of the Apes مع يومه العاشر في دور العرض السينمائي حول العالم، حيث وصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم إلى 237.5 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق الفيلم 101.2 مليون دولار في السينما المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، و136.3 مليون دولار في السوق الخارجية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات الفيلم في فرنسا تتجاوز 7 ملايين دولار

وكانت فرنسا صاحب نصيب الأسد من الإيرادات الخارجية لفيلم Kingdom of the Planet of the Apes، حيث حقق الفيلم في دور العرض الفرنسية إيرادات بلغت 7.2 مليون دولار، وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار، وحقق الفيلم في إسبانيا وألمانيا وأستراليا 2 مليون دولار في كل منها.

تفاصيل Kingdom of the Planet of the Apes

الفيلم من بطولة أوين تيج، فريا آلان وكيفن دوراند وبيتر ماكون وويليام إتش ميسي، إخراج ويس بول وتأليف جوش فريدمان، وتدور أحداث الفيلم بعد 300 عام من أحداث الجزء الثالث، ويتتبع شمبانزي يدعى «نوا»، ينطلق في رحلة برفقة امرأة بشرية تدعى «ماي»، لتحديد مستقبل القردة والبشر على حد سواء.