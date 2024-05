فيلم Kingdom of the Planet of the Apes يحقق 129 مليون دولار في 3 أيام

لليوم الثالث على التوالي يتصدر فيلم Kingdom of the Planet of the Apes قائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، إذ حقق الفيلم 14.3 مليون دولار، ويصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على المستوى المحلي في دور العرض الأمريكية على مدار الثلاث أيام لـ 56.5 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم Kingdom of the Planet of the Apes لـ 129 مليون دولار، بعد ما حقق في السوق الخارجي إيرادات تجاوزت الـ72.5 مليون دولار، بجانب الإيرادات المحلية المقدرة بـ 56.5 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Kingdom of the Planet of the Apes

وتبلغ ميزانية فيلم Kingdom of the Planet of the Apes ما يقرب من 160 مليون دولار، وهو من إخراج ويس بول وتأليف جوش فريدمان، ويعتبر الفيلم هو الجزء الرابع من سلسلة Planet of the Apes، تدور أحداث الفيلم بعد 300 عام من أحداث الجزء السابق، وينطلق شمبانزي يدعى «نوا» في رحلة برفقة امرأة لتتبع بشرية تدعى «ماي» لتحديد مستقبل القردة والبشر على حد سواء.

يقوم ببطولة الفيلم أوين تيج إلى جانب فريا آلان وكيفن دوراند وبيتر ماكون وويليام إتش ميسي.