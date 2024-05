Kingdom of the Planet of the Apes يحقق إيرادات 150 مليون دولار في أسبوع

يحتفظ فيلم Kingdom of the Planet of the Apes بصدارة شباك التذاكر الأمريكي لليوم السابع على التوالي، إذ حقق إيرادات بلغت 2.9 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها إلى 75.2 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصل إجمالي الإيرادات العالمية التي حققها فيلم Kingdom of the Planet of the Apes إلى 148 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق إيرادات خارجية قدرت بـ72.6 مليون دولار.

The Fall Guy يتراجع إلى المركز الثاني

وتراجع فيلم The Fall Guy من المركز الأول الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، محققًا 18.5 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الإيرادات المحلية على مدار الأسبوعين إلى 54.5 مليون دولار، بينما وصل إجمالي الإيرادات المحلية إلى 108.5 مليون دولار.

وفي المركز الثالث جاء فيلم Challengers، بإيرادات بلغت 7 ملايين دولار على مدار الأسبوع، بينما وصلت الإيرادات التي حققها على مدار 3 أسابيع في السينما الأمريكية إلى 40.5 مليون دولار، وحقق في السوق الخارجية 30.8 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 71.3 مليون دولار.

إيرادات فيلم Tarot

واحتفظ فيلم الرعب Tarot بوجوده في المركز الرابع بقائمة الإيرادات للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا 4.8 مليون دولار، بينما وصلت إيراداته الكلية إلى 21 مليون دولار على مستوى العالم، وفي المركز الخامس جاء فيلم Unsung Hero الذي كان في المركز السابع الأسبوع الماضي، محققًا 3.4 مليون دولار، بينما حقق إيرادات على مدار 3 أسابيع وصلت إلى 17.9 مليون دولار.