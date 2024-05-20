منسق الأمم المتحدة في القاهرة: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأحداث الإقليمية

قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إنّ القاهرة من أكثر الدول تأثرا بأحداث دول الجوار، بجانب التأثيرات من تداعيات التغيرات المناخية مشيرة إلى أن نحو 15% من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 في طريقها للتحقيق الأمر الذي يمثل إنجاز.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030

وأضافت خلال النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار « نحو أفريقيا المستدامة»، أننا نعمل على التصدي لتلك التحديات وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، والعمل على الحد من الاحترار الحراري وعدم ارتفاع الحرارة لأكثر من 5%.

وذكرت أننا نعمل بشكل مشترك لتمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا، ومن هنا، تأتي الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسية، تتضمن تعزيز النظم الغذائية، والوصول إلى الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، وتوفير الوظائف، وتحسين التعليم، والاتصال الرقمي، وهي ليست بالمجالات الجديدة في أولويات الأمم المتحدة، لكن يجب الإجابة عن سؤال كيف نوجه الاستثمار لكي نصل إلى نتائج حقيقية.

التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا تستلزم جهود القطاع الخاص

وأكدت أن التنمية المستدامة في مصر وأفريقيا تستلزم جهود القطاع الخاص، وتبني حلولًا مبتكرة تعتمد على التحالف بين القطاعات المختلفة للتغلب على العوائق وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر وإفريقيا.