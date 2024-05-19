حيوان ضخم يكافح تغير المناخ بطريقة مذهلة.. كيف يعيد للطبيعة توازنها؟

بعد إطلاق تحذيرات عديدة من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة ولاية أوريجون بأمريكا بخصوص ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير في الغلاف الجوي، توصلت دراسة إلى أن حيوان البيسون الكبير، يعتبر وسيلة فعالة وقوية لمكافحة تغير المناخ وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، فكيف يحدث ذلك؟

دور البيسون في إعادة التوازن البيئي

تناولت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نتائج دراسة أجراها مجموعة من العلماء في كلية ييل للبيئة، أشارت إلى أن قطيع مكون من حوالي 170 حيوان من البيسون قادر على تخزين كمية من ثاني أكسيد الكربون تعادل إخراج نحو 2 مليون سيارة من الطريق العام لمدة عام، ما يساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار أزمة المناخ.

ويقول البروفيسور أوزوالد شميتز، المؤلف الرئيسي للدراسة في كلية ييل للبيئة، إن حيوان البيسون يؤثر بشكل كبير على النظام البيئي للغابات والأراضي العشبية، من خلال قدرته على تخزين كميات مهولة من ثاني أكسيد الكربون في أجسادها.

إعادة البيسون لأوروبا

حرصت منظمة إعادة الحياة البرية في أوروبا، بعد اختفاء البيسون من رومانيا منذ أكثر من 200 عام، إلى إعادة إدخاله إلى جبال الكاربات الجنوبية في عام 2014، كما مُنح أكثر من 100 بيسون موطن جديد في جبال ساركو، حتى تزايد عددها إلى أكثر من 170.