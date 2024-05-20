بعد قرار «العدل» بمنح الضبطية القضائية لـ97 موظفا.. ما هي مهامهم؟

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ97 موظفاً بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة، نشرح لكم في سطور من خلال خبير قانوني ماذا تعني الضبطية القضائية؟

المصرح لهم بالضبطية القضائية وفقاً للقانون

قال عمرو عبد السلام المحامي، إن الضبطية القضائية ممنوحة في الأساس لأعضاء النيابة العامة، ومعاونيها، وضباط الشرطة، وأمناؤها، والكونستبلات، والمساعدين، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

جواز منح الضبطية لموظفين من غير المذكورين في نص القانون

وأضاف عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، مشيراً إلى أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى، التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة ويجب عليهم إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم.