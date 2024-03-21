وزيرة التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي

هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدات والفتيات بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصري، قائلا: «كل عام وأنتن طيبات، وكل وقت ومصرنا الحبيبة تمضي قوية أبية تتخطى الصعاب جميعها وتنهض وترتقي بمزيد من الصبر والفكر والوعي والعمل».

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته: «في رحلة الحياة يظل الشريك الأهم والسند الأقوى هي الأم، فهي روح الحياة ويأتي من رحمها الحياة، فهي الصبر والعطاء والتضحية والفداء والقوية والكبرياء وذات الأصل الكريم، ذهب لا يصدأ مهما صهرته الظروف».

وتابعت أنّ من المكارم العظيمة والفضائل الكريمة هي توقير واحترام كبار السن، وكفالة كل حقوقها، وهذا من أعظم أسباب التيسير والبركة، مشيرة إلى أنّ الدستور المصري وضع منظومة محكمة للتنمية العادلة ولتكافؤ الفرص، واتساقا مع استراتيجية حقوق الإنسان التي راعت الشمولسة دون تمييز ضد أي مواطن.

وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون رعاية وحماية كبار السن، ولأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون متكامل لأصحاب العمر الذهبي، مؤكدة أنّ مصر أولت للأسرة المصرية أهمية خاصة، إذ حرصت على شمول الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي، فتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبار السن الحاصلين على دعم «كرامة» تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.

وواصلت: «ويستفيد 86% من كبار السن نحو 8 ملايين مواطن من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا، وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج رعاية صحية لكبار السن للكشف بالمجان، كما أطلقت خطا ساخنا للاستجابة لخدماتهم وشكاواهم، ثم تم شمولهم في التأمين الصحي الشامل».

وأكملت: «تبلغ نسبة النساء من إجمالي أصحاب المعاشات نحو 60% بواقع 6 مليون و500 ألف سيدة بتكلفة سنوية تصل إىل 240 مليار جنيه، نسبة النساء المؤمن عليهن تبلغ فقط 23% بواقع 13.8 مليون مشترك، وبالتالي يندرج الكثير منهم تحت فئة العمالة غير المنتظمة أو العمالة غير الرسمية مما يهدد تأمينهن ضد البطالة والمرض والعجز».

وأكدت، أنّ الرئيس السيسي وجّه باصدار قانون للعمالة غير المنتظمة، يتم العمل على إعداد القانون بالشراكة مع وزارة العمل والشركاء المعنيين، كما وجّه الرئيس بإصدار صندوق الأسرة لتأمين ودعم الأسرة بالتزامن مع إصدار قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أنّ الوزراة تتحمل تكلفة النقل والمواصلات لكبار السن بنسبة 100 لمن بلغوا 70 عاما فأكثر، ونسبة 50% لمن بلغوا 65 عاما.