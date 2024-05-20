بضغطة زر.. تقليل حجم الصور وتنظيمها على هواتف الأندرويد والأيفون
كتب:
أمنية شريف
05:33 م | الإثنين 20 مايو 2024
صورة تعبيرية
لن يساعدك حذف الصور فقط على التخلص من الفوضى الرقمية غير الضرورية في جهازك المحمول، إذ تستحوذ الصور على مساحة كبيرة بالذاكرة، ما يعد أمرًا مزعجًا في الكثير من الهواتف، خاصة وأنك تكون في حاجة إلى تخزين صور جديدة، فكيف تقلل حجم الصور وتنظمها على الموبايل للأندرويد والأيفون؟.
كيف أقلل حجم الصور على الموبايل؟
تقليل حجم الصور أمرًا يفكر فيه الكثير من الناس لتقليص المساحة، ويكون هذا ممكنا في أجهزة الأندرويد، وذلك عن طريق وضع كل الصور في مستند، وتحديد خيار ضغط الصور أو تقليل حجم الملف لتقليل حجم الصور المحددة، بحسب موقع Aitnews التقني.
تقليل حجم الصور في الأيفون
اختار تحرير الذاكرة ثم حدد الصور، سيظهر لك النسخ الاحتياطي أو الضغط وسيبدأ البرنامج بعملية الضغط وسيوفر لك ما يصل إلى 75٪ من مساحة التخزين لجهازك، وتقليل مساحة الصور، بحسب الموقع الرسمي لأجهزة الأيفون.
طرق أخرى لتقليل مساحة الصور
بحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» التقني:
- حذف الصور المكررة.
- استخدم تطبيقات برامج تحليل الصور للبحث في مكتبة الصور الخاصة بك وجمع كل مجموعات الصور المتشابهة، ما يسهل حذفها.
- افحص التخزين بك عن طريق storge لحذف جميع الصور التي لا تريدها أو تحتاجها.
- حذف لقطات الشاشة غير الضرورية، لأنها تشغل مساحة تخزينية كبيرة على الهاتف.
- في أجهزة الأيفون استخدم أداة البحث في تطبيق iPhone Photos الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية للبحث عن الصور حسب التاريخ والمكان والمحتوى، ما سيتيح لك جمع صور متشابهة ويمكنك حذفها.
- إزالة الصور المكررة عن طريق Gemini Photos أو Smart Cleaner لتنظيف أكبر قدر ممكن من صورك.
- استخدم تطبيقات تنظيم الصور، لمساعدتك في تخزين جميع صورك وتنظيمها.