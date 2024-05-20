بضغطة زر.. تقليل حجم الصور وتنظيمها على هواتف الأندرويد والأيفون

لن يساعدك حذف الصور فقط على التخلص من الفوضى الرقمية غير الضرورية في جهازك المحمول، إذ تستحوذ الصور على مساحة كبيرة بالذاكرة، ما يعد أمرًا مزعجًا في الكثير من الهواتف، خاصة وأنك تكون في حاجة إلى تخزين صور جديدة، فكيف تقلل حجم الصور وتنظمها على الموبايل للأندرويد والأيفون؟.

كيف أقلل حجم الصور على الموبايل؟

تقليل حجم الصور أمرًا يفكر فيه الكثير من الناس لتقليص المساحة، ويكون هذا ممكنا في أجهزة الأندرويد، وذلك عن طريق وضع كل الصور في مستند، وتحديد خيار ضغط الصور أو تقليل حجم الملف لتقليل حجم الصور المحددة، بحسب موقع Aitnews التقني.

تقليل حجم الصور في الأيفون

اختار تحرير الذاكرة ثم حدد الصور، سيظهر لك النسخ الاحتياطي أو الضغط وسيبدأ البرنامج بعملية الضغط وسيوفر لك ما يصل إلى 75٪ من مساحة التخزين لجهازك، وتقليل مساحة الصور، بحسب الموقع الرسمي لأجهزة الأيفون.

طرق أخرى لتقليل مساحة الصور

بحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo» التقني: