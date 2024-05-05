خطوات شحن رصيد الهاتف من إنستاباي.. متاح حاليا لكل الشبكات

أعلن تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري عن تفعيل خدمة شحن رصيد لجميع شبكات الاتصالات عبر التطبيق بشكل رسمي، بعد فترة من التجربة الناجحة على بعض الشبكات فقط.

ونرصد في السطور التالية خطوات شحن رصيد الهاتف من خلال استخدام إنستاباي، بحسب الصفحة الرسمية على فيسبوك لتطبيق إنستاباي والموقع الرسمي.

خطوات شحن رصيد الهاتف من إنستاباي

- الدخول على تطبيق إنستاباي واختيار خدمة دفع الفواتير.

- بعد ذلك اختيار الخانة الأولى وهي فواتير الاتصالات والإنترنت.

- ثم اختيار الهاتف، وبعد ذلك دفع فاتورة الهاتف أو شحن الرصيد وكتابة الرقم المرغوب فيه.

- كتابة المبلغ ثم الضغط على تأكيد.

تطبيق إنستاباي هو تطبيق يتيح للمستخدم الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظياً على مدار 24 من خلال الهاتف المحمول.

الحد الأقصى للتحويلات في تطبيق إنستاباي

وحدود الاستخدام للمعاملات المالية في تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية، و120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد و400 ألف جنيه الحد الشهري من البنك الواحد.