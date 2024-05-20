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رئيس الوزراء يتفقد أكبر مصنع في العالم لشركة سوميتومو بالعاشر من رمضان

كتب:

أسماء زايد
05:29 م | الإثنين 20 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكبر مصنع في العالم لشركة سوميتومو بمدينة العاشر من رمضان.

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