رئيس الوزراء يتفقد أكبر مصنع في العالم لشركة سوميتومو بالعاشر من رمضان كتب: أسماء زايد 05:29 م | الإثنين 20 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكبر مصنع في العالم لشركة سوميتومو بمدينة العاشر من رمضان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير إدارة محلية: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخروج قانون التصالح بشكل يفيد المواطن الحكومة تعلن عن مبادرة لتأجير الشقق المُغلقة لحل أزمة السكن.. عاجل «اتصالات النواب»: اتفاق بين الحكومة والبرلمان لضبط عمل شركات نقل الركاب الحكومة: حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الإيرانية تشكل 6 لجان متخصصة لإدارة شؤون البلاد الحكومة مدبولي رئيس الوزراء مجلس الوزراء العاشر من رمضان بقلم أسماء زايد