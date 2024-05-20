«اتصالات النواب»: اتفاق بين الحكومة والبرلمان لضبط عمل شركات نقل الركاب

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مهما مع مسؤولي شركة أوبر لنقل الركاب بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسؤولي جهاز تنظيم النقل الذكي بوزارة النقل، وعدد كبير من مسؤولي الحكومة والجهات المعنية الخاصة بتسيير عمل النقل الذكي.

ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة

وقال بدوي في تصريحات صحفية اليوم، إنّ هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة على ضبط إيقاع عمل شركات نقل الركاب من خلال منظومة محكمة، وأن اجتماع اليوم سيشهد قرارات حاسمة تنظم عمل شركات النقل الذكي وعلى رأسها أوبر وغيرها من الشركات.

البرلمان حريص على سلامة المواطنين

ولفت بدوي إلى أن البرلمان حريص على إقرار قواعد تحافظ على سلامة المواطنين وأبنائهم وبناتهم، وهي مسؤولية أقسمنا على الحفاظ عليها، ولن يترك أمر دون ضابط أو محاسبه طبقا للقوانين مع الاحترام الكامل لجميع العقود التي تبرمها الدولة المصرية بكل ماجاء فيها .