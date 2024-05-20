الحكومة تعلن عن مبادرة لتأجير الشقق المُغلقة لحل أزمة السكن.. عاجل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإعلان عن مبادرة جديدة لتأجير شقق الإسكان المُغلقة وغير الساكنة؛ وذلك لتوفير سكن لغير القادرين على امتلاك وحدة سكنية والباحثين عن سكن ملائم عن طريق الإيجار.

تأجير شقق الإسكان

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الإسكان تدرس حاليًا فكرة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة بتأجير شقق الإسكان، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة تكون وسيطًا بين مالك الوحدة السكنية الشاغرة أو المغلقة والمستأجر، إذ تتعاقد الشركة مباشرة مع مالك الوحدة لتأجير شقته وذلك لتوفير سكن لغير القادرين على امتلاك شقة مقابل عائد مادي لعدة سنوات.

الإعلان عن التفاصيل خلال شهر

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة، ويجرى الإعلان عن تفاصيلها في غضون شهر من الآن، وستكون فرصة جيدة لمالكي الشقق السكنية في تحصيل العائد المادي من الشقق المُغلقة، وللمستأجرين لتوفير سكن لغير القادرين على امتلاك وحدة سكنية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير السكن الملائم للمواطنين، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة واستغلالها على النحو الأمثل.