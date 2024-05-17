خالد أبو بكر: أمريكا أنشأت رصيفا غير دائم لإنزال المساعدات لسكان غزة

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت «رصيف غير دائم» من ناحية البحر المتوسط، لإنزال المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المُذاع على قناة «ON»، أن الولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها أنشأت رصيفا على البحر لإنزال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، ولم ينزل أي جندي على الأرض.

منع وصول المساعدات

وأشار إلى أن «أمريكا تقول إنه أمر مؤقت، وأمريكا جايبة قوات تحمي اللي بتعمله، وبتيجي السفينة تفرغ الحمولة وتنزل على أراضي غزة، والقيود الإسرائيلية اللى موجودة على المعابر المختلفة منعت تماما وصول أي مصدر للمساعدات، فأصبح هذا المصدر الوحيد اللي موجود دلوقتي».

وأوضح خالد أبو بكر: «مصر تفتح معبر رفح من جانبها، وتريد إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، لكن ليس عن طريق إسرائيل، أو أوامر أو إدارة إسرائيلية، قولا واحدًا، وهذة الأمور أصبحت واضحة وصريحة».