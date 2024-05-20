«كارثة تهدد إسرائيل».. كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على مطالب اعتقال نتنياهو؟

زعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من محكمة العدل الدولية «كارثة سياسية»، كما أن الأجواء في دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مضطربة عقب إعلان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وذكر خان في مقابلة مع شبكة CNN، أنه يعتزم إصدار مذكرات اعتقال أيضًا ضد زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف.

بن غفير: على نتنياهو وجالانت تجاهل الأمر وتصعيد الهجوم

وإادعى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير قرار المحكمة، أن إرسال ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي إلى جلسة الاستماع في المحكمة الدولية كان خطأً فادحًا من جانب إسرائيل، ويجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام الأمر بتصعيد الهجوم في غزة حتى قرارها النهائي.

وزير المالية الإسرائيلي حان الوقت لتدمير محكمة العدل

وشبّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قرار المحكمة بما كان يحدث وقت النازية، مشيرا إلى أن مذكرات الاعتقال هذه ستكون المسمار الأخير في حل المحكمة وأنه حان الوقت لتدميرها.

وتابع: «أوامر الاعتقال الصادرة بحقهما هي أوامر اعتقال لنا جميعا».

المعارضة تصف الأمر بكارثة سياسية وأخلاقية

كما أدانت المعارضة القرار، وزعم رئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، أن القرار كارثة سياسية وأخلاقية، وعلى حد قوله: «لن نتجاوز هذا الأمر بصمت، وينبغي أن يقال أيضا إن هذا فشل سياسي فظيع، وأتوقع أن يجتمع الكونجرس ويدين مذكرات الاعتقال».

مسؤول سابق يطالب بوقف تمويلها

من جهته، دعا رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت دول العالم إلى سحب تمويلها من محكمة العدل الدولية، وأنه حان الوقت للدول المحترمة لسحب تمويلها من لاهاي.