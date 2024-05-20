مفيد شهاب: فتحي سرور ترك مدرسة بحثية علمية في القانون الجنائي

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، إن الراحل الدكتور فتحي سرور، كان أستاذا وإنسانا وقدوة للجميع، مضيفا: «الراحل كان دؤوب علي الانضباط والدقة وهما مفتاح التميز والإشادة به، خلال مراحله المختلفة»، موضحا أن الاحترام سمة يتمتع بها الراحل، بجانب عدد من الصفات المتميزة.

تأبين الراحل الدكتور فتحي سرور

أضاف خلال كلمته بحفل تأبين الراحل الدكتور فتحي سرور، أن الراحل في كل مراحل عمره، كان يهتم بالعلم والبحث والدراسة، لافتا إلى أنه كان قريبا من هموم المواطنين، ويسعى لحلها، ولا يطيق أن يكون شخصا غاضبا منه، بجانب روحه المرحة في الأخذ بخواطر الجميع.

وأكد أن الراحل كان عاشقا للبحث العلمي والجامعة، ونجح في إخراج أكبر مدرسة للقانون الجنائي، ونجح في أن تكون كتبه في القضايا الجنائية مرجعا للجميع في كل القضايا، ونجح فترة توليه الوزراة، في أن يكون له ثورة في التعليم، من خلال التطوير الشامل والهيكلة الكاملة لقطاع التعليم.

وأوضح أنه كان يحرص على الاستماع للآخرين في القضايا الدولية، واستماعه باهتمام للآخرين، ومنحهم الاهتمام تقديرا منه، مضيفا: «سرور إنسان وعالم وسياسي وبرلماني قدير، أعطى لمصر الكثير في كل مواقعه التي تبؤاها».