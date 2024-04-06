«المصريين الأحرار» ناعيا فتحي سرور: فقدنا قامة قانونية وسياسية بارزة

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف المجالات القانونية والسياسية والوطنية.

فتحي سرور بصمة في تاريخ مصر الحديث

وقال الحزب في بيان، إن الفقيد كان علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث، وترك الدكتور فتحي سرور بصمة واضحة لا تُمحى في تاريخ مصر الحديث، حيث تميز بعلمه الغزير وخبرته الواسعة في مجال القانون الجنائي، ونجح خلال مسيرته الحافلة في شغل العديد من المناصب الهامة التي ساهمت في خدمة بلادنا العزيزة مصر.

فتحي سرور رمزا للوطنية والتفاني في العمل

وأضاف، أن الفقيد الراحل رمزا للوطنية والتفاني في العمل، فقد تميز بالخدمة والعمل لصالح الوطن والمواطنين في كافة المواقع التعليمية أو السياسية وغيرها، فقدنا قامة قانونية تعلم على يده الكثيرون وعرف بمساندة البسطاء.

وتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.