وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى سنهوت التخصصي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى سنهوت التخصصي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

مستشفى سنهوت التخصصي

وتابع وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومؤشرات التردد على قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، موجها ببعض المقترحات لتحسين خطوط السير بقسمي الاستقبال والعيادات، واستغلال بعض الغرف لمنع تكدس المرضى، كما تفقد قسم الحضانات، وقام بمعاينة أماكن تحضير الرضاعة الصناعية، والرضاعة الطبيعية.

تردد 30 حالة على قسم العلاج الطبيعي يوميا

كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، والذي يصل متوسط التردد اليومي عليه 30 حالة، بجانب متوسط تردد الأطفال والذي يصل 10 حالات، وتم التأكد من انتظام خدمات العلاج بالليزر، وعمل جهاز الموجات التصادمية، والذي يقوم بعلاج حالات الشوكة العظمية، وأمراض العظام الأخرى، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، والذي يسع لعدد 7 ماكينات غسيل كلوي وعدد 2 ماكينة طوارئ، موجهاً بعمل دراسة شاملة لتطوير وتوسعة قسم الكلى بالتعاون مع المجتمع المدني، وبالتنسيق مع لجنة التطوير ومسئولة الكلى بالمديرية.