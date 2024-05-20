«النواب» يوافق على طلب «القومي لحقوق الإنسان» بشأن منحة الصحة الإنجابية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالحصول على منحة من جهة أجنبية في مجال الصحة الإنجابية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم 2 من شهر يونيو المقبل.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري، وفقا للمادة 18.