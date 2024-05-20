«الصحة» تعزز منظومة النفايات الطبية بـ22 سيارة جديدة

شهد وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسلم الوزارة عدد 22 سيارة نقل نفايات طبية خطرة مطابقة للاشتراطات الفنية، وذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور جيريمي هوبكنز ممثل مكتب اليونيسيف بالقاهرة، والدكتورة نانسي عودة رئيس قسم التعاون بسفارة كندا بالقاهرة.

معالجة النفايات الطبية

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جار تزويد منظومة معالجة النفايات الطبية بعدد 2 جهاز فرم وتعقيم بسعة 1000 لتر بمحافظتي القاهرة وقنا، لافتا إلى إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج إلكتروني، لربط منظومة التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة على مستوي محافظات الجمهورية، بنظام واحد يسجل دورة عمل النفايات الطبية من بدايتها، حتى التخلص النهائي من نتاج المعالجة.

وقال «عبد الغفار»، إن ميكنة منظومة التخلص من النفايات تتضمن وحدة إدارة النفايات، ونموذج للتعاقدات الخاصة بإدارة النفايات، وسجلات المرور والمتابعة وإحكام الرقابة علي المنظومة، واستصدار التراخيص للمنشآت الصحية والشركات الخاصة بنقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة.

وأضاف «عبد الغفار»، أن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية تعمل من خلال 1200 عامل من القوي البشرية، وأجهزة فرم وتعقيم بإجمالي 48 جهاز علي مستوي محافظات الجمهورية، و175 محرقة للنفايات، وكذلك 243 سيارة مطابقة للاشتراطات الفنية، مشيرا إلى التخلص من نحو 41 ألف طن سنويا من النفايات المعالجة.

من جانبه، أشاد الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر بوزارة الصحة والسكان؛ لالتزامها الثابت بالصحة العامة وتعاونها مع اليونيسف وشركاء التنمية، مشيرا إلى أن اليونيسف ستظل ملتزمة بتقديم الدعم.

وأكد أن حجم الدعم بلغ حوالي 2.4 مليون دولار أمريكي بفضل الدعم السخي، الذي قدمته حكومة كندا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين ليونيسف مصر: «معًا يمكننا بناء نظام تحصين أقوى، وضمان وحماية صحة ورفاهية للأطفال وأسرهم في مصر».

شراكات لمواجهة التحديات العالمية

وقال نائب السفير الكندي بالقاهرة، ماثيو فريسين، إن حدث اليوم لا يمثل علامة بارزة في العلاقة الدائمة بين كندا ومصر فحسب، بل يعد بمثابة تذكير بأننا بحاجة إلى بناء شراكات لمواجهة التحديات العالمية، وتعد هذه المبادرة في عام 2024 مهمة أيضًا، تزامنا مع مرور سبعة عقود من العلاقات الثنائية بين كندا ومصر، مؤكدًا أن كندا تفخر بالتعاون مع الحكومة المصرية واليونيسف لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في تعزيز النظم الصحية، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19 العالمية، وسيساعد الدعم المقدم لشراء 22 مركبة لنقل النفايات الطبية في الحد من مخاطر العدوى التي تنتقل عن طريق الإنسان وانتشار العدوى وظهور الأوبئة.

واختتم بالإشارة إلى التزام كندا بالعمل مع شركاء عالميين لحماية المواطنين من الأمراض المعدية الأخرى، والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة أزمات المستقبل.