أستاذ علوم سياسية: «الجنائية الدولية» تحاول إحداث توازن في إصدار مذكرات التوقيف

قال الدكتور أيمن الركب، أستاذ العلوم السياسية، إن الآن تم صدور 5 مذكرات إيقاف، موضحا أن 3 بحق القيادات في حركة حماس، وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد الضيف، قائد عسكري، ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس بقطاع غزة، بالإضافة إلى نتنياهو وجالانت.

فرصة كبيرة لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «الركب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن محكمة الجنائية الدولية تحاول أن تحدث حالة من التوازن في إصدار هذه المذاكرات، مؤكدا أن هذه فرصة كبيرة لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي سيقيدون الحركة، لأن في النهاية لا يستطيعون أن يغادروا وإلا سيتم اعتقالهم وتحويلهم للمحكمة.

أي جهة تتحدث عن جرائم الاحتلال يتهمونها بمعاداة إسرائيل

وأشار إلى أن الإعلام العبري هاجم قبل عدة أيام تسريبات ما سيحدث عن الجنائية الدولية، وبالأخص اليوم هاجمها بشكل كبير، موضحا أن أي جهة تقوم بشكل أو بآخر بالحديث عن جرائم الاحتلال، يتهمونها بأنها معادية للاحتلال.