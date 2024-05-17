عاجل.. اغتيال القيادي بحركة حماس في لبنان شرحبيل السيد بقصف لطيران الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، باغتيال القيادي في حركة حماس في لبنان شرحبيل السيد، في قصف طيران الاحتلال مركبة على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.

وفي 6 أبريل الماضي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربة جوية جنوب قطاع غزة، أسفرت عن اغتيال قيادي كبير في الأمن الداخلي لحركة حماس، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفي 28 مارس الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رئيس هيئة الإمدادات بحماس في عملية بمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».