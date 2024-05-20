عزت إبراهيم: رحلة «سوليفان» للمنطقة فاشلة بامتياز.. والتدخل الأمريكي «عبثي»

أكّد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي» وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، أنَّ رحلة جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى المنطقة، هي رحلة فاشلة بامتياز؛ لأنه ذهب ليستمع للإسرائيليين، الذين قدموا له خططًا للتوسع في رفح الفلسطينية وخططًا لتمديد العملية في غزة لأكثر من 6 أشهر، وطلبوا أن تكون هناك عمليات مباشرة في أكتوبر المقبل وعمليات قتالية داخل القطاع.

التدخل الأمريكي في المنطقة

وأوضح «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يعول على التدخل الأمريكي؛ لأنه أصبح أمرًا عبثيًا، مشددًا على أن الاهتمام بالحادث الإيراني في صالح نتنياهو، ولابد أن نعود سريعًا للتركيز على غزة لأن ما يحدث في منتهى الخطورة.

وأشار إلى أنه لا يرى أن هناك انقسامًا واختلافًا في المواقف بين القادة في إسرائيل، ولكن هناك فقط تنويعٌ على نغمة واحدة.