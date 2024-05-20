سفير مصر السابق لدى تل أبيب: مصرع الرئيس الإيراني يثير فرحة إسرائيل

علّق السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على إعلان مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلاً: «إسرائيل في مثل هذه الحالات تُنكر، وفي أي حالة بها شك، فإنها تنكر، إلا إذا كان لديها سياسة أخرى، وذلك في بعض الحالات الحاسمة».

إسرائيل سعيدة بمصرع الرئيس الإيراني:

وأضاف «سالم»، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الإعلام الإسرائيلي كان سعيدًا بهذا الحادث، ومعارضو نتنياهو قالوا: «يا ريت كان في الطائرة».

وتابع سفير مصر السابق لدى إسرائيل: «الاتجاه العام في إسرائيل به نوع من الفرحة، ولا أعتقد أن العلاقات الإسرائيلية ستتغير بعد هذا الحادث، فنحن أمام نظامين عقائديين، فالنظام الإيراني قائم على فلسفة عقائدية دينية إسلامية شيعية، بينما إسرائيل فلسفة توراتية، ولن يلتقيا أبدًا».