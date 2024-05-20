توصيات مهمة بشأن تجاوزات شركات النقل الذكي يوضحها رئيس «اتصالات النواب»

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اتخاذ اللجنة عدة قرارات واجبة النفاذ، اليوم، خلال اجتماع عاجل لمناقشة مشكلات شركات النقل الذكي، بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن شركات النقل الذكي المختلفة، شهدت اختراقات قانونية عدة خلال الفترة الماضية.

وأشاد خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، بجهود وزارة الداخلية، إذ نجحت في غضون ساعات قليلة من حدوث واقعة حبيبة الشماع والواقعة الأخرى، في إلقاء القبض على المتهم وإجراء التحريات اللازمة، وإصدار بيانات عن الحادثة منعًا لترويج الشائعات.

وأضاف أنه في يوم 8 مارس الماضي، عُقد اجتماع بحضور مساعد وزير النقل لقطاع النقل الذكي، صدر فيه العديد من التوصيات، والذي نُفذ بعد الواقعة الثانية، هو التسجيل الصوتي للرحلة، مؤكدا أنّ مصر دولة تُرحب بتشجيع الاستثمارات، خاصة في تكنولوجيا المعلومات، لذا يحب الحفاظ على الأفراد من خلال توفير الأمان.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أهم التوصيات التي اتخذت اليوم، قائلا: «عمل تحليل دوري، مخدرات وكحوليات بصفة دورية كل 6 أشهر، وعشوائية كل شهر في المعامل المركزية لوزراة الصحة، بمتابعة وزارة النقل، على أن يكون هناك ربط بين وسائل النقل الذكي ووزارة النقل والمواصلات».