بسمة وهبة عبر: يجب إعداد منظومة لمعرفة خط سير كل سائق في «أوبر»

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقعها عبر منصة «انستجرام»، بعنوان «كشف فضيحة أوبر بالصوت والصورة».

عيب تجيبوا لبناتنا حد مش كويس

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة بمهاجمة شركة «أوبر»، قائلة: «مصيبة أوبر يا جماعة والفضيحة إنما مشغلة سواقين رد سجون، يا أوبر عيب تجيبوا لأمهاتنا وبناتنا وأطفالنا حد مش كويس، إحنا كأمهات بنودي أطفالنا النادي بأوبر لأن إحنا بنشوف أوبر في الأفلام وبنسمع عنهم برة الاحترام والأمانة».

سائقي أوبر رد سجون

وتابعت: «في تحقيقات مع السائق اللي أذى المذيعة فيفان صديقتي، وجدنا أن عليه قضيتين، سرقة وتبديد، أنا يسوق بيا واحد حرامي ورد سجون؟!، شخص زي ده هيعمل فيا إي؟».

وواصلت: «من أجل حماية الركاب يجب عمل منظومة لمعرفة خط سير كل سائق، وهذا الموضوع موجود في عدة دول من العالم ومتطبق في دول مجاورة آخرهم في رأس الحكمة بالإمارات».