صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان كتب: منة شبانة 09:46 م | الإثنين 20 مايو 2024 لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف موقع المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان لبنان يعلن الحداد الوطني 3 أيام على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته لبنان الاحتلال إسرائيل بقلم منة شبانة