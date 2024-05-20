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صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

كتب:

منة شبانة
09:46 م | الإثنين 20 مايو 2024
لبنان

لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

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