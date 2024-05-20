خبير بالشأن الإيراني: تل أبيب وواشنطن قدمتا رسالة استباقية بشأن حادث «رئيسي»

قال محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام، إنّ توجيه التهم لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط طائرة الرئيس الإيراني يأتي بسبب التصعيد العسكري في المنطقة منذ 7 أكتوبر والمواجهة التي كانت بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.

هذه التهم قد تؤثر على مستوى التصعيد العسكري بين البلاد

وأضاف ناجي خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على فضائية «dmc» من تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنّ هذه التهم قد تؤثر على مستوى التصعيد العسكري بين البلاد، إلى جانب رفع الهجمات الموجهة إلى إسرائيل أو استهداف القواعد الأمريكية.

من الممكن أن يكون هناك متورطون في حادث طائرة «رئيسي»

وتابع الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام أنّ تل أبيب وواشنطن قدمتا في هذه اللحظة رسالة استباقية بأننا لسنا المتورطين في هذا الأمر، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك متورطون بالفعل في هذا الحادث ولا يمكن استبعاد ذلك، بناء على حروب المنطقة، إضافة إلى المواجهات في الداخل الإيراني على المستوى السياسي والأمني بين النظام والشارع والجماعات المسلحة.