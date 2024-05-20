خبير يكشف لـ«كلام في السياسة» عن أبرز المرشحين لخلافة الرئيس الإيراني

تحدث عمرو أحمد متخصص في الشؤون الإيرانية، عن أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، قائلا: «أول اسم هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وكان وجود إبراهيم رئيسي معضلة كبيرة بالنسبة إليه».

عمدة طهران هو الاسم الثاني

وأضاف «أحمد»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «عمدة طهران هو الاسم الثاني، ويتميز بعلاقاته القوية داخل التيار الأصولي والحرس الثوري، ويحظى بشعبية داخل طهران التي تعتبر جزءًا مهما من معادلة الحكم».

لقب آية الله

وتابع المتخصص في الشؤون الإيرانية: «أما الاسم الذي قد يتم طرحه ليكون خلفا للمرشد، فيجب القول إن آية الله رتبة دينية، ومن لا يحصل عليها لن ينفع أن يكون مرشدًا، وإذا حصل على اللقب وكانت عمامته بيضاء لن يكون المرشد، فالمرشد يجب أن يكون ذا عمامة سوداء وحاصل على لقب آية الله».

آية الله علم الهدى

وأوضح أن آية الله علم الهدى قد يكون الشخص الذي سيخلف المرشد، فهو نائب المرشد في خُراسان رضوي العتبات المقدسة، وهو المكان الأكثر قدسية وأهمية دينية بالنسبة للمرشد.