أحمد الطاهري: حادث مصرع الرئيس الإيراني قدري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الساعات الماضية كان الخبر الرئيسي فيها اختفاء رئيس إيران إبراهيم رئيسي ومصرعه في المروحية.

هناك أحاديث حول قِدَم الطائرة

وأضاف «الطاهري»، في حلقة اليوم الاثنين من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «مفردات هذه الواقعة حتى الآن تتمثل في الآتي، أولا أنه حادث قدري، ثانيا أن هناك أحاديث حول قِدَم الطائرة وحمّل جواد ظريف وزير الخارجية السابق ما حدث للأمريكيين بسبب العقوبات المفروضة على إيران، وثالثا سوء الأحوال الجوية، وهذه هي الـ3 أضلاع الخاصة بالحادث».

إصدار أوامر قبض ضد قادة إسرائيليين

وتابع: «في هذه الحلقة أيضا، سنناقش طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر قبض ضد قادة إسرائيليين وقادة من حركة حماس».

وواصل: «حماس لم يعجبها المساواة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه والحركة، وفي نهاية المطاف، فإنه وفقا لمذكرة الادعاء الخاص بالجنائية الدولية، فإنه يحتكم إلى ميثاق روما الذي يدين جرائم الإبادة والقتل العمد والاغتصاب وأخذ الرهائن والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامة الأشخاص».