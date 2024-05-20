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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية 

كتب:

منة شبانة
10:13 م | الإثنين 20 مايو 2024
غزة

غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية. 

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بقلم منة شبانة