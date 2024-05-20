قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية كتب: منة شبانة 10:13 م | الإثنين 20 مايو 2024 غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سفير مصر السابق بإسرائيل: إيران سترفع يدها عن غزة خلال الفترة المقبلة «أونروا»: المراكز الصحية في غزة تعاني من نقص بالأدوية «أونروا»: وصول المساعدات إلى غزة ضرورة لمواجهة النقص الحاد في المياه «وكيل النواب»: فتحي سرور كانت له علامات متميزة في الدفاع عن غزة غزة فلسطين الاحتلال إسرائيل بقلم منة شبانة