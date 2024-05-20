«وكيل النواب»: فتحي سرور كانت له علامات متميزة في الدفاع عن غزة

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الراحل أحمد فتحي سرور، ترك لنا كل ماهو صالح، لافتا إلى أنه كان يتمتع بقدر كبير من الإخلاص وحب الوطن، وذو بصيرة ثاقبة ووجهة نظر قوية ورؤية مستقبلية للموضوعات، كما أنه لعب دورا كبيرا في خدمة المواطنين.

حفل تأبين الراحل فتحي سرور

أضاف أبو العنيين، خلال كلمته بفعاليات حفل تأبين الراحل فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق في رحاب جامعة القاهرة، بحضور عدد من قيادات المجتمع، أن سرور كانت له مكانة مرموقة علمية دولية وإقليمية.

ولفت إلى ان الراحل كان علامة ورجل دولة من طراز رفيع، وذو مكانة طيبة، وللراحل العديد من المواقف الدولية المتميزة فيما يتعلق بغزة وقضيتها التاريخية، ووقوفه بجانب كل من يتحدث ويدافع عن القضية.

وأكد أن فتحي سرور كان عالما بكل ما تحمله الكلمة، داعيا الله أن يتغمده برحمته.