سفير مصر السابق بإسرائيل: إيران سترفع يدها عن غزة خلال الفترة المقبلة

قال السفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ النظام الإيراني له قواعده والأسس التي يقوم عليها، لذا فإن الاختيارات الخاصة بمن يأتي خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ستكون في إطار هذا النظام.

تأثير مصرع الرئيس الإيراني على ما يحدث في غزة

وأضاف «سالم»، في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أما بالنسبة لتأثير وفاة الرئيس الإيراني على ما يحدث في غزة، فإن تنظيم الجهاد الإسلامي سيتأثر بشكل كبير جدًا، فهو أكبر تنظيم موجود في غزة مرتبط بإيران، فليس من المضمون أن يكون الرئيس القادم متوائما معه بهذا الشكل».

إيران تركز على حزب الله

وتابع سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إيران تركز على حزب الله ذراعها الأساسية في المنطقة الذي سبب إشكالية كبيرة لإسرائيل، فقد كانت أكبر حرب لإسرائيل بخلاف ما يحدث في غزة- مع حزب الله في عام 2006، فقد استمرت الحرب 33 يوما، وأي حرب مع حزب الله ستسبب مشكلة كبيرة لحزب الله، وستتأثر غزة بمصرع رئيسي إلى حد ما.

وواصل: «إيران قد تبتعد بعض الشيء وترفع يدها عن غزة بعض الشيء في الفترة المقبلة، لأنها كانت متهمة بأنها طرف في غزة».